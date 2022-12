Challenge Sustainability Transformer Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu, 24 mars 2023, Rennes.

Challenge Sustainability Transformer Vendredi 24 mars 2023, 08h00 Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu

Sur inscription

Envie d’agir pour un monde durable tout en développant votre esprit d’entreprendre ? Le Challenge Sustainability Transformer est fait pour vous !

Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu 263 avenue du général Leclerc, Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine Bretagne