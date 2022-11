Atelier / Rédiger sa lettre de motivation pour une filière sélective Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Atelier / Rédiger sa lettre de motivation pour une filière sélective
Mardi 28 février 2023, 12h30
Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu, Rennes

Postuler pour une formation… Un exercice délicat qui doit faire apparaître votre projet professionnel mais aussi votre envie de continuer à parfaire vos apprentissages. Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu 263 avenue du général Leclerc, Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://soie.univ-rennes1.fr/sites/soie.univ-rennes1.fr/files/asset/document/fiche_outil_cv_2017_0.pdf »}, {« link »: « https://soie.univ-rennes1.fr/sites/soie.univ-rennes1.fr/files/asset/document/fiche_outil_lettre_2017_0.pdf »}, {« link »: « https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/81157?lang=fr »}] MARDI 28 FEVRIER (12H30-13H30) Dans cet atelier, illustré de nombreux extraits de véritables lettres de motivation, découvrez les spécificités de cet écrit. Objectifs de l’atelier • Connaître la structure de cet outil de candidature.

• Savoir identifier des contenus pertinents pour chaque paragraphe (via des exemples concrets).

• Se mettre en action en rédigeant le plan de sa lettre de motivation. Réservez votre créneau Atelier accessible aux étudiants de L2, L3, M1 et DUT.

16 participants maximum.

Durée : 1h. > Consultez au préalable les fiches outils Construire son CV et Rédiger sa lettre de motivation. > JE M’INSCRIS <

