Colloque international : la douane face aux défis d’un monde en mutation Université de Reims Champagne-Ardenne – Campus croix-rouge, 9 mars 2023, Reims.

Le Centre de Recherche Droit et Territoire (CRDT) de l’Université de Reims Champagne-Ardenne organise, en collaboration avec la DGDDI, un colloque consacré à la douane les 9 et 10 mars 2023, placé sous la responsabilité scientifique de MM.Serge Sur (Académie des Sciences morales et politiques – Institut de France), Jean-Luc Albert (Aix-Marseille Université) et Franck Durand (Université de Reims Champagne-Ardenne), membres du Conseil scientifique de la douane.

Cet événement scientifique vise principalement les étudiants et le monde de l’enseignement supérieur et, au-delà du public académique, les opérateurs économiques et les partenaires institutionnels de la DGDDI (police, gendarmerie, administration préfectorale, services en charge de l’internationalisation des entreprises…).

L’événement aura lieu à la Faculté de droit et de science politique de Reims les jeudi 9 mars de 14h à 18h et vendredi 10 mars de 9h30 à 13h30 (Maison des Sciences humaines, amphithéâtre Recherche) et sera retransmis en visioconférence.

Ce colloque vise, notamment, à montrer le positionnement et la capacité d’adaptation de l’administration des douanes au coeur du service public du développement économique et commercial international, de la protection du territoire, de l’environnement et de la lutte contre la criminalité internationale, dans un monde en mutation.

Programme du colloque

Jeudi 9 mars 2023

14h : ouverture du colloque par M Guillaume GELLÉ président de l’URCA et M. Guillaume VANDERHEYDEN, Inspecteur général des Finances, sous-directeur du commerce international à la DGDDI

14h20 : présentation des travaux par Franck DURAND

1ʳᵉ demi-journée : la douane, une administration en mutation

Sous la présidence du professeur Serge SUR, président du Conseil scientifique de la Douane

14h30 : le conseil scientifique de la douane – M. Serge SUR, professeur émérite de droit public (Université Panthéon-Assas), membre de l’Académie des Sciences morales et politiques, président du Conseil scientifique de la Douane

14h45 : la douane, acteur de la transformation publique – M. Amaury DECLUDT, chef de la délégation à la Stratégie de la DGDDI

15h10 : les défis du soutien à l'activité économique et à l'attractivité du territoire – M. Guillaume VANDERHEYDEN, sous-directeur du commerce international à la DGDDI

15h35 : la douane et les enjeux du transport maritime – M. Perry MENZ, Directeur régional de la DGDDI du Havre

16h00 : Pause café

16h10 : La gangstérisation des relations internationales – M. Serge SUR, professeur émérite de droit public (Université Panthéon-Assas), membre de l'Académie des Sciences morales et politiques, président du Conseil scientifique de la Douane

16h35 : La douane, acteur de la sécurité – M. Franck DURAND, Université de Reims Champagne-Ardenne, membre du Conseil scientifique de la Douane

16h55 : Les enjeux technologiques et numériques – M. Gowtam JINNURI délégation à la Stratégie de la DGDDI

: Les enjeux technologiques et numériques – M. Gowtam JINNURI délégation à la Stratégie de la DGDDI 17h20 : La formation des cadres des douanes : la polyvalence au service de la diversité des métiers – Mme Emmanuelle GIDOIN, directrice de l’Ecole Nationale des Douanes de Tourcoing (ENDT)

2ᵉ demi-journée : de la mondialisation à la globalisation – Vendredi 10 mars 2023

Sous la présidence du Professeur Jean-Luc ALBERT, Aix-Marseille Université

8h45 : Accueil café

9h00 : L'évolution de l'activité douanière dans le monde – M. Jean-Luc ALBERT, Aix-Marseille Université, membre du Conseil scientifique de la Douane

9h25 : Douane et accord internationaux – M. Marcel SINKONDO, Université de Reims Champagne-Ardenne

9h50 : L'action européenne et internationale de la douane – M. Marc DAGORN, chef de la Délégation aux Relations Internationales de la DGDDI

10h15 : Douane, protection de l'environnement et enjeux de société – M. Florian SIMONNEAU, chef du bureau Restriction et sécurisation des échanges de la DGDDI

10h40 : Pause café

10h55 : L'action judiciaire de la douane dans la lutte contre la criminalité organisée – M. Christophe PERRUAUX, magistrat délégué auprès de la DGDDI, directeur du SEJF

11h20 : La douane face au défi du renseignement – M. Arnaud COUPRY, directeur du renseignement douanier de la DGDDI

11h45 : Intervention du responsable du Master Douane de l'Université d'Anvers

: Intervention du responsable du Master Douane de l’Université d’Anvers 12h15 : Conclusion du colloque

