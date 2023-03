Le Liban en mémoire Université de Picardie Jules Verne, 31 mars 2023, Amiens.

Le Liban en mémoire Vendredi 31 mars, 14h00 Université de Picardie Jules Verne Entrée libre mais nombre de places limité

L’UPJV fête la Francophonie !

Le vendredi 31 mars mettra en lumière le Liban dans l’univers de la Francophonie.

À cette occasion, de 14h00 à 20h00, plusieurs ateliers seront proposés au Pôle Citadelle (Amphithéâtre Simone Veil).

Mobilisation de jeunes collégiens (Collège Arthur Rimbaud, Amiens) et lycéens (Lycée Madeleine Michelis, Amiens), retrouvant à l’UPJV des étudiants, autour de femmes artistes, écrivaines et dessinatrices.

Pour cet événement, un coup de projecteur est donné à un pays francophone récemment durement atteint et pour lequel l’UPJV s’était mobilisée : le Liban. Les auteures franco- libanaises Dima Abdallah, Juliette Elamine et Michèle Standjofski seront amenées à partager leur expérience et discuter avec les collégiens et lycéens.

Au programme :

• Table ronde avec des autrices franco-libanaises

• Atelier de présentation (danse, musique, lecture et berceuse)

• Dédicaces des autrices

• Parcours ludique autour de l’exposition Sciences et BD

• Lecture & concert dessinés

Université de Picardie Jules Verne Citadelle, rue des Français-Libres, Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T20:00:00+02:00

