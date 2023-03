Le café précieux contemporain et citoyen Université de Picardie Jules Verne Amiens Catégories d’Évènement: Amiens

Le café précieux contemporain et citoyen Université de Picardie Jules Verne, 29 mars 2023, Amiens. Le café précieux contemporain et citoyen Mercredi 29 mars, 15h00 Université de Picardie Jules Verne Entrée libre mais nombre de places limité L’UPJV fête la Francophonie !

Le mercredi 29 mars aura lieu la 2e édition du Café Précieux.

Pour cette année 2023, le thème sera : « Préciosité et langue française« .

Programme : 15h00 à 15h30 / Accueil des participants 15h30 à 15h45 / Ouverture de la journée par Louise Thierry : présentation du dispositif des JAF et du projet du café précieux 15h45 à 16h00 / Présentation des travaux des L1 sur les valeurs de la francophonie par Claire Henocque et Ugo Rebuttini 16h00 à 16h30 / Conférence « Hors mariage : les territoires imaginaires de l’amour précieux » de Fanny Boutinet, ATER à l’UFR des Lettres de l’UPJV 16h30 à 17h00 / Conférence « Mettre les précieuses en dictionnaire » de Mathilde Bombart, professeure des universités en littérature française (XVIIe siècle) à l’Université Lumière-Lyon 2 17h00 à 18h00 / Discussion avec les participants et moment détente (jeux, cafés…) Plus d’infos : https://www.u-picardie.fr/l-universite/actualites/en-mars-2023-l-upjv-celebre-le-mois-de-la-francophonie-681119.kjsp?RH=ACTUALITES&fbclid=IwAR1zRz0JJ8HQ_P4V1DolfJjyiA4qILQ0mM5PDWpf6gLRr4HKtTGG7ztXMHM Université de Picardie Jules Verne Citadelle, rue des Français-Libres, Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« link »: « https://www.u-picardie.fr/l-universite/actualites/en-mars-2023-l-upjv-celebre-le-mois-de-la-francophonie-681119.kjsp?RH=ACTUALITES&fbclid=IwAR1zRz0JJ8HQ_P4V1DolfJjyiA4qILQ0mM5PDWpf6gLRr4HKtTGG7ztXMHM »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

