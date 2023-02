Place et fonctions des littératures francophones dans l’enseignement universitaire. Le cas du roman libanais de l’extrême contemporain. Université de Picardie Jules Verne Amiens Catégories d’Évènement: Amiens

Somme

Place et fonctions des littératures francophones dans l’enseignement universitaire. Le cas du roman libanais de l’extrême contemporain. Université de Picardie Jules Verne, 15 mars 2023, Amiens. Place et fonctions des littératures francophones dans l’enseignement universitaire. Le cas du roman libanais de l’extrême contemporain. Mercredi 15 mars, 14h00 Université de Picardie Jules Verne

Entrée libre

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023 Université de Picardie Jules Verne Citadelle, rue des Français-Libres, Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France C​onférence de Christophe Duboile, agrégé de Lettres modernes et docteur en littérature francophone.

Universitéde Picardie Jules Verne. Bâtiment B.

AmphiC001

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T14:00:00+01:00

2023-03-15T15:00:00+01:00 ©Ministère de la culture

Détails Catégories d’Évènement: Amiens, Somme Autres Lieu Université de Picardie Jules Verne Adresse Citadelle, rue des Français-Libres, Amiens Ville Amiens lieuville Université de Picardie Jules Verne Amiens Departement Somme

Université de Picardie Jules Verne Amiens Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amiens/

Place et fonctions des littératures francophones dans l’enseignement universitaire. Le cas du roman libanais de l’extrême contemporain. Université de Picardie Jules Verne 2023-03-15 was last modified: by Place et fonctions des littératures francophones dans l’enseignement universitaire. Le cas du roman libanais de l’extrême contemporain. Université de Picardie Jules Verne Université de Picardie Jules Verne 15 mars 2023 amiens Université de Picardie Jules Verne Amiens

Amiens Somme