Joli Mois de l’Europe à l’UPVD Université de Perpignan Via Domitia, 5 mai 2023, Perpignan. Joli Mois de l’Europe à l’UPVD 5 – 26 mai Université de Perpignan Via Domitia « Le 10 mai, de 11h à 14h, porche du bâtiment A :

Café des langues, séances photos (robot-photos) et quiz sur l’Europe pour gagner des lots !

Stands d’information sur l’Europe, les mobilités et les stages à l’étranger Pour les étudiants uniquement, ne manquez pas le repas espagnol, sangria offerte, au Restaurant Universitaire ! » Université de Perpignan Via Domitia 52 avenue Paul Alduy 66000 Perpignan Perpignan 66000 Moulin à Vent Pyrénées-Orientales Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

