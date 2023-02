Conférence/ Table ronde : « Nous et les autres des préjugés au racisme » – Université de Nîmes – site Vauban – Rue du Dr Georges Salan – 30021 Nîmes, 24 mars 2023, Nîmes.

Conférence/ Table ronde : « Nous et les autres des préjugés au racisme » – Vendredi 24 mars, 09h00 Université de Nîmes – site Vauban – Rue du Dr Georges Salan – 30021 Nîmes

gratuit

Les Ceméa, vous proposent une journée de conférence/table ronde, vendredi 24 mars de 9h à 12h30 à l’université de Nîmes.

Université de Nîmes – site Vauban – Rue du Dr Georges Salan – 30021 Nîmes

Dans le cadre de la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme de l’Education nationale, les Ceméa, association complémentaire de l’école, vous proposent une conférence de Carole Reynaud-Paligot, suivie d’une table ronde sur la thématique “lutte contre le racisme et approches éducatives”, organisée en partenariat avec l’Université de Nîmes le vendredi 24 mars de 9h à 12h30. Cet évènement est ouvert à tous.tes et sera retransmis en direct sur nos réseaux.

Conférence : “Nous et les autres des préjugés au racisme” :

Compréhensions des fondements scientifiques et historiques qui ont pu au fil des siècles conduire au racisme.

Conférence de Carole Reynaud-Paligot :

Historienne et sociologue, Carole Reynaud-Paligot enseigne à l’université de Bourgogne CRP et consacre de nombreux ouvrages à l’histoire du racisme aux XIXe et XXe siècles.

Elle nous proposera durant cette conférence de comprendre comment, dans un contexte donné, des sentiments et des violences racistes se diffusent et s’installent. Quels sont les contextes qui favorisent le racisme ? Quels acteurs participent à l’activation et à la hiérarchisation des catégories ? Quels sont les enjeux politiques et économiques ? Les sciences sociales mettent également au jour les lourdes conséquences de ce phénomène sur les individus qui en sont victimes. Elles donnent des outils pour mieux comprendre et lutter contre le racisme.

Table ronde : “Lutte contre le racisme et approches éducatives”

Cette table ronde animé par les CEMEA, sera l’occasion d’échanger avec des acteur.rice.s de l’éducation, des chercheur.euse.s, sur les difficultés que nous pouvons rencontrer aujourd’hui lorsque nous souhaitons aborder des sujets liés au racisme dans le champ de l’éducation. L’objectif étant d’apporter des clés de compréhensions et des pistes de réflexions permettant d’aborder ses questions auprès des jeunes.



Illustration : Juliette BYS