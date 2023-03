“Syrie, des femmes dans la guerre” (2022) – Projection d’un documentaire suivi d’un échange avec le réalisateur Kamal Redouani Université de Malte L-Imsida Catégorie d’Évènement: L-Imsida

“Syrie, des femmes dans la guerre” (2022) – Projection d’un documentaire suivi d’un échange avec le réalisateur Kamal Redouani Université de Malte, 22 mars 2023, L-Imsida. “Syrie, des femmes dans la guerre” (2022) – Projection d’un documentaire suivi d’un échange avec le réalisateur Kamal Redouani Mercredi 22 mars, 19h00 Université de Malte “Syrie, des femmes dans la guerre” (2022) – Projection d’un documentaire suivi d’un échange avec le réalisateur Kamal Redouani le 22 mars à 19h au Campus de l’Université Résumé : En mars 2011, le vent de la révolte a soufflé sur la Syrie comme dans de nombreux pays du monde arabe. 10 ans plus tard, la Syrie est un pays en ruine, Kamal Redouani a invité des femmes à prendre la parole. En plus d’être répriméess par le régime, emprisonnées et violées, elles ont été les premières victimes d’une autre force : l’Etat islamique. Le documentaire a reçu une Nymphe d’Or au Festival de Télévision de Monte-Carlo en 2022. Université de Malte L-Università ta’ Malta Msida, MSD 2080 L-Imsida SGN 9030 Ċentrali le 7 mars à 11h (Campus Hub – CHBO 316), la seconde en français le 8 mars à 12h (Campus Hub 417). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

