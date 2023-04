Dialogue citoyen transnational (Jour 1) Université de Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Dialogue citoyen transnational (Jour 1) Université de Lyon, 25 mai 2023, Lyon. Dialogue citoyen transnational (Jour 1) Jeudi 25 mai, 13h30 Université de Lyon Citoyens issus de communes jumelées et de la société civile Sessions de travail et d’échanges sur « Les valeurs de l’Union européenne : ce qui donne sens à nos coopérations sur le territoire » et la citoyenneté européenne vécue dans nos territoires.

L'évènement verra la rencontre de nombreux acteurs européens (Commission Européenne, Europe Direct, Euraxess…) et locaux (Ville de Lyon, Métropole de Lyon, Universités…)

