INDODAY Erasmus+ Université de Limoges – Faculté des sciences et techniques – Amphithéâtre Couty, 25 mai 2023, Limoges. INDODAY Erasmus+ Jeudi 25 mai, 14h00 Université de Limoges – Faculté des sciences et techniques – Amphithéâtre Couty Etre personnel de l’Université de Limoges Dans le cadre du Joli Mois de l’Europe, le Pôle International de l’Université de Limoges organise le Jeudi 25 mai un Infoday sur le programme européen Erasmus+ pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport.

Cet évènement à destination du personnel de l’Université de Limoges a pour objectif de sensibiliser la communauté universitaire aux nouvelles opportunités de financements de ce dernier en mettant l’accent sur les actions suivantes : Action clé 1 « Mobilité des individus à des fins d’apprentissage » : programmes intensifs hybrides, mobilités courtes et intégration des priorités du programme dans la mise en œuvre des projets de mobilité.

: programmes intensifs hybrides, mobilités courtes et intégration des priorités du programme dans la mise en œuvre des projets de mobilité. Action clé 2 « Coopération entre organisations » : projets de partenariats de coopération et alliances pour l’innovation Ces actions seront également illustrées par des témoignages de porteurs de projets (projet de mobilité internationale et projet de partenariat de coopération) ainsi que par le retour d’expérience d’une évaluatrice Erasmus+. Université de Limoges – Faculté des sciences et techniques – Amphithéâtre Couty 123 avenue Albert Thomas Limoges 87100 La Borie Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.unilim.fr/infoday-erasmus »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

