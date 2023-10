Formation « Nombres – Grandeurs – Mesures » – Jour 1 Université de Lille Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Formation « Nombres – Grandeurs – Mesures » – Jour 1 Université de Lille Villeneuve-d’Ascq, 9 février 2024, Villeneuve-d'Ascq. Formation « Nombres – Grandeurs – Mesures » – Jour 1 Vendredi 9 février 2024, 13h00 Université de Lille Qu’est-ce qu’un nombre ? Nous reviendrons sur les réflexions de certains mathématiciens qui ont eu le courage de se poser cette « simple » question, pour comprendre ainsi pourquoi elle pose autant des difficultés aux élèves. Qu’est-ce qu’une grandeur ? Cette notion est rarement définie, y compris dans les manuels, et mérite d’être approfondie avant de passer à la notion de mesure. Cette dernière aussi est souvent laissée de côté car c’est la notion même de mesurer qui est difficile à apprivoiser. Nous verrons enfin que mesurer et compter sont deux concepts très voisins. De nombreux exemples viendront illustrer notre propos. Université de Lille Cité Scientifique, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-09T13:00:00+01:00 – 2024-02-09T17:00:00+01:00

Détails
Catégories d'Évènement:
Nord, Villeneuve-d'Ascq

Lieu
Université de Lille

Adresse
Cité Scientifique, 59650 Villeneuve-d'Ascq

Ville
Villeneuve-d'Ascq

