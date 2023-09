Intervention Master 2 MEÉF Second degré Université de Lille Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Le parcours Master MEÉF (Masters Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation) est dédié à la formation des futur·e·s professeur·e·s de mathématiques du second degré (collège, lycée, sections BTS). Il est cogéré par l'Université de Lille et l'INSPÉ (Institut National supérieur du Professorat et de l'Éducation) de l'académie de Lille.

