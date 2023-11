Séminaire de travail Erasmus + Sport et le sport comme vecteur de valeurs Université de Lille Lille, 22 novembre 2023, Lille.

[DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES SOLIDARITES INTERNATIONALES]

Interphaz Europe Direct Lille Métropole organise un séminaire de travail afin de présenter le programme Erasmus+ Sport et comment il peut permettre aux clubs et associations sportives de partir à la rencontre d’autres pratiquants mais aussi d’autres méthodes et activités proposées par des structures sportives à l’étranger. Ce séminaire sera aussi l’occasion d’échanger sur des façons de faire et actions facilitant la transmission de valeurs comme la solidarité internationale, l’inclusion ou la coopération à travers le sport.

Public cible : les clubs et associations sportives

Objectifs du séminaire :

– Présentation du programme Erasmus+ Sport :

– Opportunités de financements pour des mobilités d’encadrants sportifs & exemples de projets mis en œuvre.

– Echanges sur le sport comme outil de promotion de l’inclusion, de lutte contre les discriminations, de solidarité internationale…

Intervenants :

– Titouan Martin Barre, Chargé de mission Sport à l’Agence du Service Civique

Si vous souhaitez participer à cet événement, merci de vous inscrire en envoyant une demande par mail : natacha.cailler@interphaz.org

Cette inscription nous permettra de respecter le renforcement du plan Vigipirate sur le site de l’université et de vous communiquer les derniers détails logistiques.

Pour celles et ceux qui ne pourraient pas se déplacer mais souhaiteraient tout de même participer, il sera possible de suivre le séminaire à distance. Merci d’indiquer si c’est votre cas lors de votre inscription : un lien de visioconférence vous sera communiqué par la suite.

Organisé par Interphaz Europe Direct

Université de Lille 42 rue Paul Duez, 59000 LILLE Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T15:00:00+01:00 – 2023-11-22T17:00:00+01:00

