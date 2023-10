Eldorado : de l’origine du mythe au XXème siècle Université de Lille – Kino Villeneuve-d’Ascq, 15 novembre 2019, Villeneuve-d'Ascq.

Eldorado : de l’origine du mythe au XXème siècle Vendredi 15 novembre 2019, 19h00 Université de Lille – Kino Entrée libre

Werner Herzog : la conquête de l’impossible

19h – Aguirre, la colère de Dieu

De Werner Herzog, 1975

Avec Klaus Kinski, Ruy Guerra, Helena Rojo…

En 1560, une troupe de conquistadors espagnols descend de la montagne à la recherche de l’Eldorado.

Mais l’équipée s’enlise dans les marais.

Une plus petite expédition est alors constituée, placée sous la conduite de Pedro de Ursua et de son second, Lope de Aguirre, qui devra reconnaître l’aval du fleuve sur des radeaux.

Aguirre, aventurier ambitieux et brutal, manoeuvre habilement pour proposer à ses compagnons un nouveau chef, le falot Fernando de Guzman, promu solennellement « empereur du Pérou et de l’Eldorado »…

21h – Fitzcarraldo

De Werner Herzog, 1982

Avec Klaus Kinski, Claudia Cardinale, José Lewgoy…

Brian Sweene Fitzgerald, plus connu sous le nom de Fitzcarraldo, rêve de construire le plus grand opéra du monde à Iquitos, au cœur de l’Amazonie.

Pour gagner l’argent nécessaire à son projet, il achète une concession de caoutchouc le long du fleuve Uycali, réputé inaccessible à cause de violents rapides.

Pour atteindre sa concession, Fitzcarraldo choisit de descendre le fleuve Pachitea, séparé de l’Uycali seulement par une montagne.

Il devra hisser son bateau à vapeur en haut de la montagne pour basculer sur l’autre versant.

Prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 1982.

En partenariat avec le Kino Ciné

Université de Lille – Kino Campus Pont de Bois – Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Pont-de-Bois Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-11-15T19:00:00+01:00 – 2019-11-16T00:00:00+01:00

2019-11-15T19:00:00+01:00 – 2019-11-16T00:00:00+01:00