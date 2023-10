Cet évènement est passé L’or : attraction, extraction Université de Lille – Espace Culture Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq L’or : attraction, extraction Université de Lille – Espace Culture Villeneuve-d’Ascq, 17 novembre 2019, Villeneuve-d'Ascq. L’or : attraction, extraction Dimanche 17 novembre 2019, 19h00 Université de Lille – Espace Culture Entrée libre Avec Irène Bellier, Anthropologue, spécialiste de l’Amérique latine, co-auteur de Les droits des peuples autochtones : des Nations Unies aux sociétés locales (éd. L’Harmattan) et un représentant des peuples autochtones. En partenariat avec Citéphilo 2019 Université de Lille – Espace Culture Campus Cité Scientifique – Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Cité Scientifique Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-11-17T19:00:00+01:00 – 2019-11-17T21:00:00+01:00

2019-11-17T19:00:00+01:00 – 2019-11-17T21:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Université de Lille - Espace Culture Adresse Campus Cité Scientifique - Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville Université de Lille - Espace Culture Villeneuve-d'Ascq latitude longitude 50.607242;3.140613

Université de Lille - Espace Culture Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/