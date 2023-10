Cet évènement est passé Les Amériques : un rêve d’écrivains Université de Lille – BU SHS Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Les Amériques : un rêve d'écrivains

Depuis la rencontre entre le monde occidental et les Amériques, les terres dites nouvelles ont donné matière aux rêves et aux fictions. Elles sont un territoire parfait pour les écrivains en rupture avec leur propre société. Nous nous intéresserons à l'influence du monde environnant sur l'écriture, à la force de ces Amériques sur l'esprit européen ainsi qu'à la représentation de ces terres perturbantes dans des livres emblématiques…

