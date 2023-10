Una noche con las ánimas Université de Lille – Antre-2 Lille, 21 novembre 2019, Lille.

Una noche con las ánimas Jeudi 21 novembre 2019, 19h00 Université de Lille – Antre-2 Gratuit sur réservation

Née à Mexico, Marlen Mendoza-Kahn est chanteuse lyrique, mezzo-soprano. Avec le guitariste argentin Andrés Izurieta, elle propose ici un aperçu du « Día de muertos », une fête ambivalente qui, à travers les chants, la nourriture, les costumes et les décorations, est une formidable célébration de la vie.

Divers mythes et légendes entourent le passage dans l’au-delà.

Ce programme varié est issu d’un répertoire de chansons mexicaines. Une musique et des paroles qui peuvent être très joyeuses pour une thématique pourtant macabre : le spectacle mêle des grands classiques et des chansons peu connues, à travers différentes régions du Mexique, en espagnol et en langues indigènes. La scénographie nous plonge dans l’atmosphère si particulière du « Día de muertos ».

Avec la participation d’Alexis Garcia, Étudiant « Artiste de haut niveau » à l’Université de Lille.

Le spectacle sera suivi d’une rencontre avec les artistes.

Université de Lille – Antre-2 1 bis rue Georges Lefebvre – Lille Lille 59042 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-concert-de-cloture-una-noche-con-las-animas-71518809685 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-11-21T19:00:00+01:00 – 2019-11-21T22:00:00+01:00

2019-11-21T19:00:00+01:00 – 2019-11-21T22:00:00+01:00

© Norma Angelica Avalos