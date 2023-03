Conférence « Les parlers jeunes dans le cadre des pratiques linguistiques actuelles : un atout pour le monde éducatif ? » Université de la Vallée d’Aoste Saint-Pierre Catégories d’Évènement: Saint-Pierre

Conférence « Les parlers jeunes dans le cadre des pratiques linguistiques actuelles : un atout pour le monde éducatif ? » Université de la Vallée d’Aoste, 24 mars 2023, Saint-Pierre. Conférence « Les parlers jeunes dans le cadre des pratiques linguistiques actuelles : un atout pour le monde éducatif ? » Vendredi 24 mars, 16h30 Université de la Vallée d’Aoste Entrée libre Conférence de Roberto Paternostro, Université de Genève.

Activité organisée par l’Université de la Vallée d’Aoste sous l’égide de la Chaire Senghor de la Francophonie. Université de la Vallée d’Aoste 2 Rue des Capucins, Aoste Saint-Pierre 11010 Valle d’Aosta Valle d’Aosta [{« type »: « phone », « value »: « 0165 1875200 »}, {« type »: « email », « value »: « eventi@univda.it »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

