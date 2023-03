Présentation du livre « Les Cahiers de Thor n° 1 » Université de la Vallée d’Aoste Saint-Pierre Catégories d’Évènement: Saint-Pierre

Valle d'Aosta

Présentation du livre « Les Cahiers de Thor n° 1 » Université de la Vallée d’Aoste, 22 mars 2023, Saint-Pierre. Présentation du livre « Les Cahiers de Thor n° 1 » Mercredi 22 mars, 15h00 Université de la Vallée d’Aoste Entrée libre Présentation du livre « Les Cahiers de Thor n° 1 » – À la découverte

du français – Apprentissage du français selon une approche actionnelle et plurilingue

Avec la participation de :

Teresa Grange, Université de la Vallée d’Aoste, Chaire Senghor de la Francophonie

Franco Trèves, Président du Centre d’études Abbé Trèves

Laura Grivon, Viceprésidente du Centre d’études Abbé Trèves

Gabriella Vernetto, Professeure en didactique du plurilinguisme, Université de la Vallée

d’Aoste – Autrice du livre

Giuseppina Timpano, Superviseure de stage à l’Université de la Vallée d’Aoste – Coordinatrice

des étudiants de l’université et des enseignants des écoles qui ont participé au projet.

Activité organisée par l’Université de la Vallée d’Aoste sous l’égide de la Chaire Senghor de la

Francophonie et par le Centre d’études Abbé Trèves d’Émarèse. Université de la Vallée d’Aoste 2 Rue des Capucins, Aoste Saint-Pierre 11010 Valle d’Aosta Valle d’Aosta [{« type »: « phone », « value »: « 0165 1875200 »}, {« type »: « email », « value »: « eventi@univda.it »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T15:00:00+01:00 – 2023-03-22T17:30:00+01:00

2023-03-22T15:00:00+01:00 – 2023-03-22T17:30:00+01:00 ©Région autonome de la Vallée d’Aoste

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Pierre, Valle d'Aosta Autres Lieu Université de la Vallée d'Aoste Adresse 2 Rue des Capucins, Aoste Ville Saint-Pierre Departement Valle d'Aosta Lieu Ville Université de la Vallée d'Aoste Saint-Pierre

Université de la Vallée d'Aoste Saint-Pierre Valle d'Aosta https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre/

Présentation du livre « Les Cahiers de Thor n° 1 » Université de la Vallée d’Aoste 2023-03-22 was last modified: by Présentation du livre « Les Cahiers de Thor n° 1 » Université de la Vallée d’Aoste Université de la Vallée d'Aoste 22 mars 2023 Saint Pierre Université de la Vallée d'Aoste Saint-Pierre

Saint-Pierre Valle d'Aosta