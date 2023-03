Conférence en ligne « Génétique textuelle et linguistique de l’écrit : que nous apprennent les écrits des élèves ? » Université de la Vallée d’Aoste Saint-Pierre Catégories d’Évènement: Saint-Pierre

Conférence en ligne « Génétique textuelle et linguistique de l’écrit : que nous apprennent les écrits des élèves ? » Université de la Vallée d’Aoste, 14 mars 2023, Saint-Pierre. Conférence en ligne « Génétique textuelle et linguistique de l’écrit : que nous apprennent les écrits des élèves ? » Mardi 14 mars, 11h00 Université de la Vallée d’Aoste Réservation obligatoire avant le 12 mars Conférence de Claire Doquet, Université de Paris III Sorbonne/CNRS.

Activité organisée par l’Université de la Vallée d’Aoste sous l’égide de la Chaire Senghor de la Francophonie.

Réservation obligatoire avant le 12 mars : eventi@univda.it

