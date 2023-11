L’Energie dans l’Union européenne: enjeux et transitions Université de la Sorbonne Paris Catégorie d’Évènement: Paris L’Energie dans l’Union européenne: enjeux et transitions Université de la Sorbonne Paris, 17 novembre 2023, Paris. L’Energie dans l’Union européenne: enjeux et transitions Vendredi 17 novembre, 09h00 Université de la Sorbonne Sur inscription Michel DERDEVET et Ursula SERAFIN, de la Maison de l’Europe de Paris, participent au colloque international organisé par l’Université Paris 1, Panthéon Sorbonne, dans la Salle 1, place du Panthéon nr. 12, Paris 75005. Lors de cette rencontre proposée par le Comité scientifique composé par – Fabienne Péraldi Leneuf (Université Paris 1, Panthéon Sorbonne), Claude Bluman (Université Paris 2, Panthéon Assas), Benoît Blottin (Université Paris-Saclay) – seront abordés des sujets tels que : Quelle souveraineté énergétique pour l’Europe

L’harmonisation de la fiscalité de l’énergie au soutien de la transition énergétique

Le marché européen de l’énergie et du gaz

Le nucléaire à l’heure des choix ?

Controverse sur les énergies renouvelables

Au colloque sont attendus des spécialistes et universitaires concernés par le sujet venant de Luxembourg, Royaume Uni, France, et le colloque sera ouvert par Emmanuelle WARGON, Présidente de la Commission de Régulation d'Energie.

Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles.

Université de la Sorbonne
17 Rue de la Sorbonne
Paris 75005

2023-11-17T09:00:00+01:00 – 2023-11-17T17:00:00+01:00

