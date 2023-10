Roberta Metsola à la Sorbonne : un discours fondateur Université de la Sorbonne Paris Catégorie d’Évènement: Paris Roberta Metsola à la Sorbonne : un discours fondateur Université de la Sorbonne Paris, 30 octobre 2023, Paris. Roberta Metsola à la Sorbonne : un discours fondateur Lundi 30 octobre, 19h00 Université de la Sorbonne Sur inscription À quelques mois du début de la campagne électorale qui conduira les citoyens européens à voter du 6 au 9 juin 2024, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, prononcera un grand discours en français à la Sorbonne sur invitation de la revue le Grand Continent. Les inscriptions sont ouvertes à toutes et à tous, dans la limite des places disponibles. Elles sont strictement personnelles et obligatoires – aucun accès à la conférence ne pourra avoir lieu sans inscription préalable – en cliquant sur ce lien. Cet événement exceptionnel organisé par le Grand Continent, la revue du Groupe d’études géopolitiques, en partenariat avec l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sera également l’occasion de lancer un cycle de conférences qui jalonneront le premier semestre 2024. Déroulé de la séance 19h00 – 19h15 Mot d’ouverture, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le Grand Continent 19h15 – 19h35 Discours de la Présidente du Parlement européen, Roberta Metsola 19h35 – 20h00 Échanges avec la salle Université de la Sorbonne 17 Rue de la Sorbonne Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-roberta-metsola-a-la-sorbonne-un-discours-fondateur-739360506177?aff=oddtdtcreator »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T19:00:00+01:00 – 2023-10-30T20:00:00+01:00

2023-10-30T19:00:00+01:00 – 2023-10-30T20:00:00+01:00 Université Enseignement Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Université de la Sorbonne Adresse 17 Rue de la Sorbonne Ville Paris Lieu Ville Université de la Sorbonne Paris latitude longitude 48.848636;2.343603

Université de la Sorbonne Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/