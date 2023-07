Sur les traces de Thérésien Cadet : Visite guidée de l’Arboretum et de l’exposition Thérésien Cadet – Université de La Réunion Université de La Réunion Saint-Denis, 16 septembre 2023, Saint-Denis.

Sur les traces de Thérésien Cadet : Visite guidée de l'Arboretum et de l'exposition Thérésien Cadet – Université de La Réunion

Samedi 16 septembre, 09h00

Université de La Réunion

Gratuit, sans réservation (départ toutes les heures). Chaussures plates et anti-moustiques recommandés.

Exposition « Sur les traces de Thérésien Cadet » :

Cette exposition, composée de panneaux mais également d’objets personnels et scientifiques ayant appartenu à Thérésien Cadet (carnets, courriers, aquarelles de son épouse Jeannine,…), rend hommage au travail de ce botaniste et écologue réunionnais, disparu il y a maintenant 30 ans. Originaire du Tévelave, cet homme discret était un scientifique et un homme de terrain, un visionnaire, conscient de la nécessité et de l’urgence à préserver un patrimoine naturel, riche et fragile.

Arboretum :

Lors de la construction de l’Université de La Réunion dans les années 70, le professeur Thérésien Cadet, botaniste et écologue, a été à l’initiative de la sortie de terre de cet « Arboretum ».

Il rassemble de nombreuses espèces de la flore endémique et indigène de l’île de La Réunion. La Réunion faisant partie d’un hotspot de biodiversité, avec un fort taux d’endémisme, de nombreuses espèces de plantes sont à ce jour en danger. C’est là que l’arboretum prend tout son sens car il permet à la fois de préserver des espèces rares du patrimoine floristique réunionnais et de le rendre accessible au public non averti.

Aujourd’hui, personnels et étudiants de « Fac des Sciences en Transition! » et l’Association « Sur les traces de Thérésien Cadet » travaillent ensemble pour la valorisation du patrimoine vivant légué par Thérésien Cadet au sein de l’arboretum et vous proposent, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, des visites guidées gratuites de l’arboretum et de l’exposition présentée à la bibliothèque universitaire des Sciences.

Samedi 16 septembre – Départ toutes les heures, de 9H à 16 H (dernier départ).

Université de La Réunion 15 avenue René Cassin 97400 SAINT-DENIS Saint-Denis 97490 Moufia La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T07:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:00:00+02:00

@Université de La Réunion