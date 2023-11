L’éducation: mettre la philosophie en œuvre comme pratique de la liberté Université de Genève – Uni Dufour Genève, 1 décembre 2023, Genève.

Dans ses travaux comme dans sa pratique, Gayatri Chakravorty Spivak place au centre l’accès à l’éducation comme condition matérielle de base pour briser les solidarités de classe et donner la parole aux personnes invisibilisées. Elle défend notamment l’importance de la mise en œuvre de la philosophie comme approche critique et condition de libération face à l’oppression.

Le propos de Gayatri Chakravorty Spivak bouscule, pousse dans les retranchements, pour inviter à critiquer, à déconstruire et à prendre conscience de notre manière d’être au monde ainsi que des rapports de force dont nous sommes responsables, nous forçant à questionner nos principes les plus ancrés.

Conférence en anglais, avec interprétation simultanée en français.

Plus d’infos sur www.unige.ch/-/spivak

Université de Genève – Uni Dufour Rue du Général-DUFOUR 24, 1204 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T17:00:00+01:00 – 2023-12-01T18:30:00+01:00

