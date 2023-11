«Regards croisés sur l’Eco-anxiété» avec le pédopsychiatre François Ansermet Université de Genève – Uni Dufour Genève Catégorie d’Évènement: Genève «Regards croisés sur l’Eco-anxiété» avec le pédopsychiatre François Ansermet Université de Genève – Uni Dufour Genève, 23 novembre 2023, Genève. «Regards croisés sur l’Eco-anxiété» avec le pédopsychiatre François Ansermet Jeudi 23 novembre, 18h30 Université de Genève – Uni Dufour 0 Incendies gigantesques, pluies violentes, vents puissants, inondations, éboulements, sécheresses : les images tournent sur les télévisions et nos réseaux sociaux. La Terre se réchauffe, les changements climatiques sont déjà perceptibles et les prévisions des scientifiques, notamment celles du GIEC, le Groupe international d’experts sur le climat, sont alarmistes. Pour nombre de personne, ces nouvelles sont anxiogènes et génèrent ce que l’on appelle depuis quelques années, l’éco-anxiété, un nouveau «mal du siècle». Table-ronde avec: Pr. François Ansermet (pédopsychiatre et professeur honoraire de UNIGE et UNIL)

