Fête du Choupisson

Mercredi 22 novembre, 10h00

Université de Genève – Uni Dufour

Gratuit

Pro Natura Genève met le bébé hérisson, le choupisson, à l'honneur pour célébrer l'arrivée de la saison hivernale au Centre Nature de la Pointe à la Bise !

Profitez d'un programme riche et varié pour toute la famille!

Au programme

Visites guidées

10h30 : à la découverte de la Pointe à la Bise

14h00 : sur les traces du hérisson 5 stands d’animation Atelier de création d’un gîte d’hibernation pour hérisson

Jeu de parcours « dans la peau d’un choupisson »

Jeu d’association « à chacun son bébé »

Jeu de la chaîne alimentaire « qui mange qui? »

Ateliers créatifs « fabrique ton hérisson en laine » et maquillage pour enfant

Un rallye

Pour tout savoir sur le hérisson, avec de petits cadeaux à la clé !

Université de Genève – Uni Dufour
Rue du Général-DUFOUR 24, 1204 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T10:00:00+01:00 – 2023-11-22T16:30:00+01:00

