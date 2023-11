BEAUTY AMIDST THE SHADOWS OF WAR Université de Genève – Uni Dufour Genève, 20 novembre 2023, Genève.

BEAUTY AMIDST THE SHADOWS OF WAR 20 – 24 novembre Université de Genève – Uni Dufour Entrée libre

Beauty Amidst the Shadows of War est une série photographique de Fatimah Hossaini (AFG) mettant à l’honneur la splendeur cachée des femmes afghanes. Pachtounes, Tadjiks, Hazaras, Qizelbash et Ouzbeks sont immortalisées sur papier glacé dans leurs habits traditionnels, comme un hommage immuable à la diversité et la force des Afghanes face à la guerre et à la domination masculine.

Fatimah Hossaini (AFG) est une artiste, curatrice et photographe afghane accomplie. Elle est également l’autrice de « Beauty Amid War » et fondatrice de « Mastooraat », une organisation basée à Kaboul qui œuvre en faveur des femmes, de l’art, de la jeunesse et de la paix. Elle s’engage sur plusieurs plateformes pour la promotion des femmes et des personnes réfugiées notamment en collaboration avec les Nations Unies et les organisations internationales. Son art est imprégné de fortes couleurs et émotions.

L’exposition Beauty Amidst the Shadows of War est à visiter du 20 au 24 novembre dans le hall d’Uni DUFOUR.

En partenariat avec les Activités culturelles de l’Université de Genève et dans le cadre de la Semaine des droits humains.

Université de Genève – Uni Dufour Rue du Général-DUFOUR 24, 1204 Genève Genève 1205 http://www.unige.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/hautes-ecoles-universites/universite-geneve-uni-dufour/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T07:30:00+01:00 – 2023-11-20T20:00:00+01:00

2023-11-24T07:30:00+01:00 – 2023-11-24T20:00:00+01:00

DR