Quelle Suisse dans un monde neutre en carbone? Université de Genève – Uni Dufour Genève, 13 novembre 2023, Genève.

Si nous regardons les deux derniers siècles, l’humanité est passée des énergies renouvelables aux énergies fossiles. Entre autres conséquences, cela a fait passer la Suisse de pays le plus pauvre d’Europe, ou presque, à un de ceux ayant le PIB par personne le plus élevé. Comment expliquer ce lien entre l’essor économique d’un pays dépourvu de ressources minières et d’accès à l’océan et l’énergie fossile ? Plus généralement, comment expliquer le rôle de l’énergie dans l’évolution du monde sur les deux derniers siècles ? Et, si nous regardons vers l’avenir, quels obstacles se dressent devant nous pour perpétuer les acquis du système actuel sans en perpétuer les inconvénients, ce qu’il est convenu d’appeler la « neutralité carbone » ?

Jean-Marc Jancovici est le président du think tank The Shift Project. Il est co-fondateur et associé de Carbone 4, société qui fournit conseils et données au monde économique pour se confronter au défi énergie climat. Il est également professeur à Mines Paris Tech depuis 2009 et membre, depuis 2018, du Haut Conseil pour le Climat créé auprès du Premier Ministre. Jean-Marc Jancovici est également essayiste et co-auteur de la bande-dessinée « Le monde sans fin » parue en 2021.

2023-11-13T18:00:00+01:00 – 2023-11-13T20:00:00+01:00

