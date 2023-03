Conférence : Où sont les gens du voyage ? Université d’Angers – Maison de la recherche Germaine Tillion, 20 mars 2023, Angers.

Conférence : Où sont les gens du voyage ? Lundi 20 mars, 18h00 Université d’Angers – Maison de la recherche Germaine Tillion Entrée libre et gratuite, sans inscription

« Où sont les gens du voyage ? Inventaire critique des aires d’accueil » a reçu le prix du livre d’écologie politique en 2022. À l’occasion de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme, l’Université d’Angers accueillera son auteur, William Acker, pour une conférence.

Après un propos liminaire de Samuel Delépine, enseignant-chercheur en géographie et ancien référent racisme et antisémitisme à l’Université d’Angers, qui apportera quelques points de définitions (diversité des noms, un peu d’histoire, confusions entre Roms et Gens du Voyage, catégorisation…), William Acker interviendra sur les aspects juridiques, les problématiques d’habitat et d’urbanisme et les discriminations qui en découlent pour le quotidien des premiers concernés.

La conférence (environ 1h) sera suivie d’un échange avec le public. Seront également présent·es pour participer au débat, Flore Gasnier, nouvellement nommée référente racisme et antisémitisme à l’Université d’ANgers, et David Niget, chargé de mission égalité.

William Acker auteur de « Où sont les les gens du voyage »

William Acker est juriste et délégué général de l’Association Nationale des Gens du Voyage Citoyens (ANGVC). Son travail porte sur les politiques publiques visant les « gens du voyage » en France. Il est auteur de l’ouvrage « Où sont les gens du voyage ? Inventaire critique des aires d’accueil » (2021, Editions du commun), lauréat du prix du livre d’écologie politique en 2022.

Résumé du livre

« Ce n’est pas un hasard si les plus proches riverains de l’usine Lubrizol, partie en fumée toxique fin septembre 2019 à Rouen, étaient les habitant·es de l’aire d’accueil des « gens du voyage » de Petit-Quevilly. Partout en France, les lieux « d’accueil » attribués aux personnes relevant de cette dénomination administrative se trouvent à l’extérieur des villes, loin de tout service, ou dans des zones industrielles à proximité de diverses sources de nuisances. Constatant l’absence de chiffres opposables aux pouvoirs publics sur l’isolement de ces zones et leur rôle dans les inégalités environnementales, William Acker a décidé de les recenser, département par département. »

Université d'Angers – Maison de la recherche Germaine Tillion 5 bd de Lavoisier, Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

