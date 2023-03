Journée d’études: Antiféminisme(s), LGBTphobie(s) & antisémitisme(s) Université d’Angers – La Passerelle, 22 mars 2023, Angers.

Journée d’études: Antiféminisme(s), LGBTphobie(s) & antisémitisme(s) Mercredi 22 mars, 10h30 Université d’Angers – La Passerelle Entrée libre et gratuite, sans inscription

Portée par le Mois du genre et la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme qui se tiennent à l’Université d’Angers au mois de mars, cette journée d’étude propose d’interroger l’articulation des schèmes antiféministes, LGBTphobes et antisémites dans les discours, les imaginaires politiques et les représentations culturelles d’hier et d’aujourd’hui. De nombreuses interventions en sciences humaines et sociales apporteront un éclairage sur l’histoire et/ou l’actualité de ce carrefour des haines du XIXe siècle à nos jours.

Programme

10h30 : accueil des participant·es

Session 1 : »Production et articulation des haines »

11h : ouverture de la session

11h10 : « Le retour de Jérusalem. Maurice Donnay. 1903 » , Chantal Meyer-Plantureux, professeure émérite à l’Université Caen Normandie

, Magali Della Sudda, chargée de recherche CNRS en science politique au Centre Émile Durkheim 11h50 : Discussions

11h50 : Discussions

12h10 : Clôture de la première session

Session 2 : « Ripostes »

14h : ouverture de la session

14h10 : « Jean Finot, journaliste-écrivain en lutte contre les préjugés sexistes et racistes (1906-1922) » , Chrystèle Bayon, professeure d’histoire-géographie, diplômée du master d’études sur le genre :

, Patrick Farges, professeur d'histoire de l'Allemagne et du genre à l'Université de Paris Cité 14h50 Discussions

14h50 Discussions

15h10 : « La coalition des groupes minoritaires contre le suprémacisme blanc à Whitefish, Montana » , Lynda de Matteo, chargée de recherche au Laboratoire d’Anthropologie des Institutions et des Organisations Sociales (LAIOS, CNRS EHESS, Paris)

, Miléna Younès-Linhart, doctorante au LEGS Paris 8 15h50 : Discussions

15h50 : Discussions

16h10 : Conclusion par Natacha Chetcuti-Osorovitz, sociologue et anthropologue rattachée au Laboratoire Institutions et Dynamiques de l’Economie et de la Société (IDHES)

Université d'Angers – La Passerelle 2 Rue Joseph Lakanal, 49000 Angers Angers 49045 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T10:30:00+01:00 – 2023-03-22T17:00:00+01:00

