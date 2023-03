Francophonie : un mot – des histoires Université d’Angers faculté lettres, langues et sciences humaines Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire

Francophonie : un mot – des histoires Université d’Angers faculté lettres, langues et sciences humaines, 20 mars 2023, Angers. Francophonie : un mot – des histoires Lundi 20 mars, 17h30 Université d’Angers faculté lettres, langues et sciences humaines entrée libre Francophonie : un mot – des histoires Conférence de Valentin Feussi Venez découvrir le mot, les histoires autour de la francophonie.

Cette conférence sera suivie d’une rencontre « Bavardages et jeux autour des francophonies » animée par les étudiants du Master 1 didactique des langues de l’université d’Angers. Université d’Angers faculté lettres, langues et sciences humaines 11 boulevard Lavoisier 49000 Angers Angers 49045 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 22 64 21 https://www.univ-angers.fr/fr/vie-des-campus/actualites/actus-2023/lancement-du-printemps-des-francophonies.html Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T17:30:00+01:00 – 2023-03-20T19:30:00+01:00

2023-03-20T17:30:00+01:00 – 2023-03-20T19:30:00+01:00 ©Université d’Angers

Détails Catégories d’Évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Université d'Angers faculté lettres, langues et sciences humaines Adresse 11 boulevard Lavoisier 49000 Angers Ville Angers Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Université d'Angers faculté lettres, langues et sciences humaines Angers

Université d'Angers faculté lettres, langues et sciences humaines Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/

Francophonie : un mot – des histoires Université d’Angers faculté lettres, langues et sciences humaines 2023-03-20 was last modified: by Francophonie : un mot – des histoires Université d’Angers faculté lettres, langues et sciences humaines Université d'Angers faculté lettres, langues et sciences humaines 20 mars 2023 angers langues et sciences humaines Angers Université d'Angers faculté lettres

Angers Maine-et-Loire