Conférence : le Défenseur des droits et la lutte contre les discriminations liées à l’origine Vendredi 24 mars, 14h00 Université d’Angers – Faculté de droit, d’économie et de gestion Entrée libre et gratuite, sans inscription

Docteur en droit public et référent racisme et antisémitisme à l’Université d’Angers jusqu’à la rentrée dernière, Jimmy Charruau est désormais chargé de mission « Droit de la non-discrimination » auprès du Défenseur des droits. À l’occasion de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme, il revient à l’Université d’Angers présenter les missions et leviers d’action de cette autorité qui veille au respect des droits et libertés et lutte contre les discriminations.

Autorité constitutionnelle indépendante mise en place en 2011, le Défenseur des droits « veille au respect des droits et libertés » (article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958). Parmi ses domaines de compétences, figure la lutte contre les discriminations. Le Défenseur des droits assure cette mission, d’une part, en traitant les nombreuses réclamations individuelles qui lui sont adressées (l’origine, avec le handicap, est le critère le plus souvent invoqué sur la plateforme antidiscriminations.fr et le numéro dédié à la lutte contre les discriminations, le 3928).

D’autre part, l’institution mène une mission de promotion de l’égalité et de l’accès aux droits en conduisant des actions de sensibilisation, en émettant des avis et des propositions pour faire évoluer le droit, en rédigeant des rapports, en soutenant des projets de recherche, etc. Par la mobilisation d’exemples très récents, la conférence sera ainsi l’occasion d’aborder les différents leviers d’action du Défenseur des droits dans le domaine de la lutte contre les discriminations liées à l’origine.

Jimmy Charruau est docteur en droit public, qualifié aux fonctions de maître de conférences. Auparavant enseignant-chercheur à l’Université d’Angers, il est aujourd’hui chargé de mission « Droit de la non-discrimination »auprès du Défenseur des droits et chercheur au CERSA (CNRS – Université Paris-Panthéon-Assas).

Université d'Angers – Faculté de droit, d'économie et de gestion 13 All. François Mitterrand, 49100 Angers

2023-03-24T14:00:00+01:00 – 2023-03-24T15:30:00+01:00

