Colloque Fides et Ratio Université catholique de Lyon Lyon Catégories d’Évènement: Lyon

Métropole de Lyon Colloque Fides et Ratio Université catholique de Lyon Lyon, 9 novembre 2023, Lyon. Colloque Fides et Ratio 9 et 10 novembre Université catholique de Lyon Si vous souhaitez participer à cet evènement veuillez suivre ce lien à partir d’un nouvel onglet: https://www.ucly.fr/l-ucly/agenda/fides-et-ratio-25-ans-apres/ Université catholique de Lyon 23 place Carnot Lyon 69002 Ainay Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ucly.fr/l-ucly/agenda/fides-et-ratio-25-ans-apres/ »}] [{« link »: « https://www.ucly.fr/l-ucly/agenda/fides-et-ratio-25-ans-apres/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T09:00:00+01:00 – 2023-11-09T17:00:00+01:00

2023-11-10T09:00:00+01:00 – 2023-11-10T17:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Lyon, Métropole de Lyon Autres Lieu Université catholique de Lyon Adresse 23 place Carnot Ville Lyon Departement Métropole de Lyon Lieu Ville Université catholique de Lyon Lyon latitude longitude 45.751212;4.826826

Université catholique de Lyon Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/