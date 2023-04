RESSOURCES MARINES : RESERVEZ VOTRE DATE ET LAISSEZ VOUS EMBARQUER ! Université Catholique de l’Ouest Guingamp Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

RESSOURCES MARINES : RESERVEZ VOTRE DATE ET LAISSEZ VOUS EMBARQUER ! Université Catholique de l’Ouest, 1 juin 2023, Guingamp. RESSOURCES MARINES : RESERVEZ VOTRE DATE ET LAISSEZ VOUS EMBARQUER ! Jeudi 1 juin, 09h00 Université Catholique de l’Ouest Avec le soutien du Pôle Mer Bretagne Atlantique, du CEVA, de Biotech Santé Bretagne et de l’UCO, cet événement sera tourné cette année autour de l’innovation au service de la traçabilité et de la qualité des ressources marines. Les ressources marines sont à l’origine de nombreuses innovations dans les domaines stratégiques de la Bretagne, notamment dans l’agroalimentaire, la cosmétique et du bien-être. Une demi-journée pour faire se rencontrer et échanger les entreprises, les centres techniques, les laboratoires de recherche, les associations, les académiques et les institutionnels !

Cette demi-journée aura lieu le jeudi 1er juin 2023 dans l’amphithéâtre de l’UCO, elle sera découpée en 2 temps forts :

• Une matinée de conférences dédiées à l’innovation au service de la traçabilité et de la qualité des ressources marines

• Un déjeuner de networking

La journée se clôturera à 14h.

Université Catholique de l'Ouest 37 Rue du Maréchal Foch, 22200 Guingamp Guingamp 22200 Côtes-d'Armor Bretagne Participation gratuite sur inscription.

2023-06-01T09:00:00+02:00 – 2023-06-01T14:00:00+02:00

