Conférence : Les entreprises à l'épreuve de la directive européenne Corporate Sustainability Due Diligence
23 et 24 novembre
Université Catholique de Lille

Jeudi 23 Novembre 2023, 9h00-18h

Vendredi 24 Novembre 2023, 9h00-18h

Lieu: Bâtiment Robert Schuman, salle RS 031

Université Catholique de Lille, Faculté de droit, 58 rue du Port, 59800 Lille

Rejoignez-nous pour une conférence d’envergure internationale qui explore l’évolution de la RSE depuis les années 1990, influencée par le paradigme de la durabilité. Découvrez comment le Devoir de Vigilance des Entreprises, de plus en plus axé sur la durabilité, est devenu un mécanisme crucial pour prévenir les risques liés aux droits de l’homme et à l’environnement, englobant même les partenaires économiques.

Retrouvez le programme ici : https://www.c3rd.fr/evenement/les-entreprises-a-lepreuve-du-devoir-de-vigilance/

Université Catholique de Lille Faculté de droit, 58 rue du Port, 59800 Lille

