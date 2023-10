Cycle de conférences université Catholique de Lille Lille, 8 octobre 2019, Lille.

Dans le cadre de la 5ème édition « Eldorado », lille3000 et l’université Catholique de Lile vous invitent à un cycle de conférences autour des Mythologies et de l’univers religieux des Mayas, Aztèques et Incas…

Au programme:

8 octobre de 18h00 à 20h00 :

Portrait des familles divines mayas et aztèques

15 octobre de 18h00 à 20h00 ::

Le monde de l’au-delà en Mésoamérique

5 novembre de 18h00 à 20h00 ::

Les pyramides américaines: entre culture, monarchie et astronomie

19 novembre de 18h00 à 20h00 ::

Pourquoi le sacrifice humain était-il possible ?

3 décembre de 18h00 à 20h00 ::

Les religions des Andes: des psychotropes de Chavin au soleil inca.

17 déembre de 18h00 à 20h00 ::

L’univers des dieux incas, un ensemble distinct des Mayas et des Aztèques

Ces conférences seront ponctuées par un grand temps fort le 21 novembre!

université Catholique de Lille 60 Boulevard Vauban, 59800 Lille Lille 59000 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France

