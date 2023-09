L’instant cyber Université Bretagne Sud, Campus de Tohannic Vannes Catégories d’Évènement: Morbihan

Vannes L’instant cyber Université Bretagne Sud, Campus de Tohannic Vannes, 30 novembre 2023, Vannes. L’instant cyber Jeudi 30 novembre, 13h30 Université Bretagne Sud, Campus de Tohannic Sur inscription Cybersécurité : tous concernés!

Ateliers, conférences, pitchs, stands et rencontres vous seront proposés Jeudi 30 novembre sur le campus de l’UBS à Vannes.

Programme complet à venir très prochainement.

Inscription gratuite mais obligatoire. Université Bretagne Sud, Campus de Tohannic Rue André Lwoff, 56000 Vannes Vannes 56000 Tohannic Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/linstant-cyber-30-novembre-13h30-19h-vannes-1695819782 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T13:30:00+01:00 – 2023-11-30T19:00:00+01:00

2023-11-30T13:30:00+01:00 – 2023-11-30T19:00:00+01:00 UBS Détails Catégories d’Évènement: Morbihan, Vannes Autres Lieu Université Bretagne Sud, Campus de Tohannic Adresse Rue André Lwoff, 56000 Vannes Ville Vannes Departement Morbihan Lieu Ville Université Bretagne Sud, Campus de Tohannic Vannes latitude longitude 47.646147;-2.746418

Université Bretagne Sud, Campus de Tohannic Vannes Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vannes/