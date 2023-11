Instant Cyber Université Bretagne Sud, Campus de Tohannic Vannes Catégories d’Évènement: Morbihan

Vannes Instant Cyber Université Bretagne Sud, Campus de Tohannic Vannes, 30 novembre 2023, Vannes. Instant Cyber Jeudi 30 novembre, 13h30 Université Bretagne Sud, Campus de Tohannic Gratuit sur inscription Vipe, technopole de Vannes, en collaboration avec l’UBS et Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération, organise un Instant Cyber le 30 novembre prochain. Divers conférences et ateliers vous seront proposés (programme complet à venir) pour vous éclairer dans votre stratégie cyber, et un espace « stands » vous permettra de faire des rencontres enrichissantes. Pour découvrir le programme : Cliquez ici

Pour s’inscrire : Cliquez ici Université Bretagne Sud, Campus de Tohannic Rue André Lwoff, 56000 Vannes Vannes 56000 Tohannic Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/linstant-cyber-30-novembre-13h30-19h-vannes-1695819782 »}] [{« link »: « https://www.vipe.bzh/app/uploads/2023/10/programme_l-instant-cyber-vfinale_organized.pdf »}, {« link »: « https://framaforms.org/linstant-cyber-30-novembre-13h30-19h-vannes-1695819782 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Morbihan, Vannes

Autres
Lieu
Université Bretagne Sud, Campus de Tohannic
Adresse
Rue André Lwoff, 56000 Vannes
Ville
Vannes

