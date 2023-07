PERFORMEUREUSES – Hortense Belhôte Université Bordeaux Montaigne Pessac, 12 mars 2024, Pessac.

PERFORMEUREUSES – Hortense Belhôte Mardi 12 mars 2024, 19h30 Université Bordeaux Montaigne Gratuit pour les étudiant·e·s et le personnel de l’Université (Réservation nécessaire)

Tarif pour les personnes extérieures : 8€

PLURIDISCIPLINAIRE

Hortense Belhôte

mardi 12 mars – 19h30

60 min. – à partir de 15 ans

Historienne de l’art en plus d’être elle-même performeuse, Hortense Belhôte excelle dans l’art des « conférences spectaculaires » : de drôles d’objets scénico-didactiques où l’on rit autant que l’on s’instruit, et où les images, les mots et les corps composent une authentique dramaturgie. Elle s’est ici placée sous l’égide d’Aby Wartburg, illustre historien de l’art, et de son fascinant Atlas Mnémosyne, auquel rend hommage le mur d’images devant lequel elle habite la scène. À la fois tendre et irrévérencieuse, rigoureuse et déconstruite, brillante et loufoque, intime et universelle, son histoire de la performance chamboule nos idées reçues et nos hiérarchies culturelles. Hortense Belhôte fait oeuvre de passeuse avec un plaisir et un humour communicatifs. On en sort dans le même état qu’elle : heureux·se·s.

AUTOUR :

+ BLABLA à l’issue de la représentation un moment avec l’équipe artistique pour échanger autour de la pièce et partager vos impressions

coorganisé avec le service culture de l’Université Bordeaux Montaigne

à la Maison des Arts / université Bordeaux Montaigne, Pessac

Université Bordeaux Montaigne 19 Esplanade des Antilles – 33600 Pessac Pessac 33607 La Paillère-Compostelle Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-12T19:30:00+01:00 – 2024-03-12T20:30:00+01:00

© Fernanda Tafner