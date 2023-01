Les intervenants :

Hugo Clément : journaliste

Philippe Martinez : secrétaire général de la CGT

Jean-Marc Ayrault : ancien premier ministre et président de la Fondation Jean Jaurès

Boris Vallaud : député PS et président du groupe Socialistes et apparentés

Marine Tondelier : secrétaire nationale d’EELV

Chantal Jouanno : présidente de la commission national du débat public

Eric Macé : vice-président en charge des transitions environnementales et sociétales

Vincent Tiberj : sociologue, professeur des universités, chercheur au Centre Emile Durkheim et délégué recherche de Sciences Po Bordeaux

Barbara Stiegler : philosophe

Alexandre Zabalza : professeur de philosophie du droit

Erik Orsenna : écrivain

Emma Haziza : hydrologue

Karima Delli : députée européenne, présidente de la commission du transport et du tourisme du Parlement européen

Pierre Hurmic : maire de Bordeaux

Jean-Luc Gleyze : président du département de Gironde

Et bien d’autres !

Records de chaleur, incendies, orages, sécheresses, l’année 2022 a été marquée par une multiplication alarmante des dérèglements climatiques. Ces phénomènes extrêmes, mais toujours plus fréquents, se sont conjugués à une flambée des prix de l’énergie et à une inflation qui s’installent durablement, partout en Europe. Aussi, la protection de la planète, la lutte contre le réchauffement climatique et la protection des personnes les plus vulnérables sont-elles compatibles ? La question devient un enjeu aussi essentiel qu’urgent alors même que plus de dix millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté et que les effets de la pandémie continuent de se faire ressentir. Au travers d’une série de débats, de conférences et d’ateliers, la première étape du «Climat Libé Tour», qui se tiendra à l’Université de Bordeaux (campus de la Victoire), les 4 et 5 février, tentera de décrypter les défis qui nous attendent et d’envisager des solutions concrètes pour agir ici et maintenant. Venez échanger avec politiques, experts, intellectuels, militants et capitaines d’industries.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T10:00:00+01:00

2023-02-05T17:00:00+01:00