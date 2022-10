De Françoise à Alice – Mickaël Phelippeau Université Bordeaux Montaigne, 24 novembre 2022, Pessac.

Entrée libre sur réservation

Ce spectacle est un superbe dialogue entre une mère et sa fille reliées par la danse. Elles expriment leurs joies et leurs colères sur la voix de Patti Smith.

Université Bordeaux Montaigne 19 Esplanade des Antilles – 33600 Pessac

De Françoise à Alice

Mickaël Phelippeau

jeu. 24 novembre – 19h30

60 min – à partir de 8 ans

Elles se connaissent bien, cela ne fait aucun doute quand elles se regardent ou quand l’une enlace l’autre. Dans son travail de chorégraphe, Mickaël Phelippeau est animé par une seule chose : les rencontres. Il en fait des bi-portraits dansés. Françoise et Alice Davazoglou sont mère et fille. Françoise danse depuis des décennies, Alice a 35 ans, elle est porteuse de trisomie 21. Elles ont fondé ensemble l’Association Regard Trisomie 21 qui permet de poser un regard ouvert sur le handicap. Ce spectacle est un superbe dialogue entre une mère et sa fille reliées par la danse. Elles expriment leurs joies et leurs colères sur la voix de Patti Smith. Elles montrent leur amour dans des câlins bras grands ouverts. C’est une pièce belle, drôle, douce et tendre.

RDV à la Maison des Arts – Université Bordeaux Montaigne, Pessac

+ mar. 22 novembre 20h15 au cinéma Utopia

Projection film Pénélope mon amour de Claire Doyon suivie d’un échange avec Françoise et Alice Davazoglou.

+ mer. 23 novembre atelier danse mené par Françoise Davazoglou (+ d’info à venir)

en partenariat avec l’Utopia, en coréalisation avec le TnBA et l’Université Bordeaux Montaigne

dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité et de la diversité



© Philippe Savoir