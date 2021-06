Meudon Espaces culturels du potager du Dauphin Hauts-de-Seine, Meudon Université Auguste-Rodin (Ville de Meudon) – EVEIL A LA MUSIQUE ET A SES INSTRUMENTS Espaces culturels du potager du Dauphin Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Eveil à la musique et à ses instruments ————————————— ### par Laure Paviot * Apprentissage musical et instrumental, * avec pédagogie personnalisée au sein de petits groupes, * avec de vrais instruments de l’orchestre * qui débouche soit sur une préparation à un Conservatoire * soit à l’initiation au piano ou à la flûte à bec. * A partir de la moyenne section de maternelle. Lieu : Chapelle Saint-Georges

130 €/trimestre (engagement annuel)

2021-09-15T09:30:00 2021-09-15T12:30:00;2021-09-22T09:30:00 2021-09-22T12:30:00;2021-09-29T09:30:00 2021-09-29T12:30:00;2021-10-06T09:30:00 2021-10-06T12:30:00;2021-10-13T09:30:00 2021-10-13T12:30:00

