du jeudi 1 juillet au dimanche 4 juillet à Espaces culturels du potager du Dauphin

STAGE DE COMEDIE MUSICALE, ————————– Let’s sing and dance ! ———————- ### par Claire Maupetit, professeur de chant diplômée du Conservatoire national en chant et de l’Union Professionnelle du Chant Français ### et Els Reuer, professeur de danse diplômée d’Etat ### 4 jours de CHANT / DANSE/ THEATRE, avec en conclusion, un spectacle en plein air inédit. ### Extraits de comédie musicale _La La Land – Mama Mia – The greatest Showman – Les Misérables_ ### Lieux : Chapelle Saint-Georges et salle de conférences

175 € + 10 € d’adhésion à l’association

Stage de Comédie musicale pour collégiens
15 rue de Porto-Riche 92190 Meudon

2021-07-01T10:00:00 2021-07-01T12:30:00;2021-07-02T10:00:00 2021-07-02T12:30:00;2021-07-03T10:00:00 2021-07-03T12:30:00;2021-07-04T14:00:00 2021-07-04T16:00:00

