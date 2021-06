Meudon UNIVERSITE AUGUSTE-RODIN - Espaces culturels du potager du Dauphin Hauts-de-Seine, Meudon Université Auguste-Rodin – STAGE LEPORELLO DE VOYAGE INTERIEUR UNIVERSITE AUGUSTE-RODIN – Espaces culturels du potager du Dauphin Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

UNIVERSITE AUGUSTE-RODIN – Espaces culturels du potager du Dauphin, le samedi 26 juin à 09:00

LEPORELLO DE VOYAGE INTERIEUR —————————– ### par Cécile PICQUOT * Choisir des textes ou les écrire, * choisir des images, * ajouter des croquis, des couleurs et des matières qui vous ressemblent * composer le tout sur un Leporello (livre-acordéon) pour créer un objet-livre qui vous raconte. Lieux : salle de Porto-Riche

50 € – matériel et Leporello fournis

Création d’un objet-livre accordéon UNIVERSITE AUGUSTE-RODIN – Espaces culturels du potager du Dauphin 15 rue de Porto-Riche 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

2021-06-26T09:00:00 2021-06-26T12:00:00

