Salle de conférences du Potager du Dauphin, le samedi 20 novembre à 14:15

### FRANK BOGGS, EN MARGE DE L’IMPRESSIONNISME En partenariat avec le Musée d’Art et d’Histoire de la Ville de Meudon, la conférence qui accompagne l’exposition du Musée d’Art et d’Histoire sur le peintre américain, résident meudonnais, post-impressionniste.

Gratuit sur réservation

Par Marianne Lombardi, Directrice du Musée d’art et d’histoire de Meudon et Elisabeth Jolivet-Roche, Docteur ès Sciences économiques, membre des Amis de Meudon Salle de conférences du Potager du Dauphin 15, rue de Porto-Riche 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

2021-11-20T14:15:00 2021-11-20T15:45:00

