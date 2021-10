Université Auguste-Rodin | CYCLE VISIONS D’ANGLETERRE Salle de conférences du Potager du Dauphin, 6 janvier 2022, Meudon.

### VISIONS D’ANGLETERRE Alors que l’Angleterre semble s’éloigner à nouveau du continent suite au Brexit, il n’est jamais trop tard pour tenter de mieux comprendre la « perfide Albion » et opérer un rapprochement outre-Manche à travers les arts… * **Les Tudor : plus anglais, tu meurs !** Jeudi 6 janvier – 14h15 Les Tudor font l’objet d’un véritable revival Outre-Manche, conforté par une série télévisée à succès. Considérés comme une dynastie fondatrice de la culture britannique, il suffit de rappeler que ses souverains comptent le célèbre Henri VIII et ses malheureuses épouses, ou encore Elizabeth Ière, la célèbre reine « vierge »… * **Shakespeare ou l’art dramatique au sommet** Jeudi 21 janvier – 14h15 La stature du dramaturge William Shakespeare dépasse de loin les îles britanniques : il incarne la quintessence de l’art dramatique à lui seul ! Retour sur la personnalité de cet homme hors du commun, dont l’œuvre est un des hauts faits de la culture occidentale. * **L’âge d’Or de la peinture anglaise** Jeudi 27 janvier – 14h15 Lorsque la Royal Academy of Arts est fondée, en 1768, l’Académie royale des Beaux-Arts existe déjà depuis 120 ans en France. En pleine Révolution industrielle, cette institution révèle les grands talents britanniques de l’époque, tout en affirmant les spécificités de la peinture anglaise : l’art du portrait, les conversation pieces et la peinture de paysage. Au cours de cette conférence, nous évoquerons les œuvres de Joshua Reynolds, John Constable, Joseph M. W. Turner, Thomas Lawrence et bien d’autres. * **Le Romantisme anglais** Jeudi 3 février – 14h15 Le Romantisme est un vaste courant intellectuel, littéraire et artistique européen qui fleurit au lendemain de l’épisode napoléonien, alors que chaque Nation redécouvre son roman national. De William Woodsworth à Walter Scott, nous en dresserons les spécificités anglaises et nous verrons quels artistes ont su le mieux traduire ces sentiments exacerbés en peinture, de William Blake à Johann Henrinch Füssli, peintre suisse émigré en Angleterre. * **Les Préraphaëlites** Jeudi 17 février – 14h15 Pour les jeunes peintres britanniques de l’époque victorienne, la quête esthétique est un absolu qui gouverne leur art. Figure centrale de leurs œuvres, la femme incarne pour eux cet idéal. Héroïne antique ou médiévale, héritière du roman noir anglais comme des mythes écossais ou celtiques, elle illustre à travers ses mille visages leurs rêves de beauté et la nostalgie d’un âge d’or…

A l’unité 4,20€/1€ tarif réduit (demandeur d’emploi, non imposable)- Cycle 21€/5€ tarif réduit (demandeur d’emploi, non imposable)

Par Géraldine Bretault, conférencière diplômée en Histoire de l’Art

Salle de conférences du Potager du Dauphin 15, rue de Porto-Riche 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine



