Université Auguste-Rodin | CYCLE IRAN, ARABIE SAOUDITE, TURQUIE, TROIS PAYS ÉMERGENTS FACE AU RETRAIT AMÉRICAIN Salle de conférences du Potager du Dauphin, 11 janvier 2022, Meudon.

Université Auguste-Rodin | CYCLE IRAN, ARABIE SAOUDITE, TURQUIE, TROIS PAYS ÉMERGENTS FACE AU RETRAIT AMÉRICAIN

du mardi 11 janvier 2022 au mardi 15 février 2022 à Salle de conférences du Potager du Dauphin

### IRAN, ARABIE SAOUDITE, TURQUIE, TROIS PAYS ÉMERGENTS FACE AU RETRAIT AMÉRICAIN **Bernard Hourcade**, géographe, directeur de recherche émérite au CNRS, ancien directeur de l’Institut Français de Recherche, fondateur et directeur de l’équipe de recherche CNRS « Monde iranien ». * **Rivalités et conflits entre puissances régionales au Moyen Orient** Mardi 11 janvier à 14h15 Confrontés aux guerres sans fin en Afghanistan et en Irak, les États-Unis, ont décidé de se retirer – partiellement – du Moyen orient, donnant la priorité à l’Asie orientale. Dans ce nouveau contexte, les grands pays de la région : Turquie, Iran et Arabie saoudite rivalisent et s’affrontent pour occuper ce vide géopolitique tandis que le djihadisme est devenu un nouvel acteur. * **L’Iran nation émergente au Moyen-Orient** Mardi 18 janvier à 14h15 Quarante ans après la révolution qui a fait tomber le chah en 1979, la République islamique d’Iran est confrontée à l’usure du pouvoir et aux exigences de liberté et de mondialisation de 83 millions d’Iraniens. L’Iran actuel a beaucoup évolué notamment avec les progrès de l’instruction et la socialisation des femmes. C’est une nouvelle nation qui tente aujourd’hui d’émerger, au besoin par la force, et de trouver sa place dans le Moyen orient. **Fatiha Dazi-Heni**, chercheur en sciences politiques, diplômée d’un doctorat de l’IEP de Paris, spécialiste des monarchies de la péninsule Arabique et du golfe Persique à l’IRSEM (Institut d’Etudes Stratégiques de l’Ecole militaire). * **Arabie saoudite : enjeux et défis des transformations en cours** Mardi 25 janvier à 14h15 Cette conférence a pour objectif de présenter et mieux cerner les défis en présence qu’affronte le royaume saoudien en ce début de 21ème siècle. Je m’attacherai à faire une courte présentation de ce qui caractérisait la structure politique et économique du pays afin d’amener le cœur de la conférence sur les points de rupture initiés sous le règne du roi Salman et de son dauphin Mohammed Bin Salman depuis janvier 2015 : changement structurel le de la succession, pouvoir plus verticale et centralisé, marginalisation des instances religieuses dans les politiques publiques sociales et éducatives, ouverture à une société de loisirs et renforcement du système répressif à l’encontre des activistes de tout bord de la société civile, et nouvelle politique de distribution de la rente engagée avec la vision 2030 : politique de diversification économique censée mettre fin à la dépendance pétrolière. * **Place et rôle de l’Arabie saoudite dans le monde** Mardi 1er février à 14h15 Nous ferons un éclairage assez large de la place traditionnelle de L’Arabie dans le monde musulman et dans l’économie mondiale du fait de sa place stratégique pour réguler le marché des hydrocarbures. Nous concentrerons l’essentiel de cette conférence sur les inflexions importantes et la politique plus interventionniste et tranchée du royaume dans la région mais aussi dans l’économie mondiale depuis l’arrivée du nouveau leadership saoudien sous le roi Salman et son dauphin. Nous esquisserons une conclusion sur les impacts de cette transformation dans les équilibres régionaux actuels. **Dorothée Schmid**, chercheur, responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient de l’IFRI * **Le retour de la Turquie au Moyen-Orient** Mardi 8 février à 14h15 La Turquie de Mustafa Kemal Atatürk a délibérément tourné le dos au Moyen-Orient pour liquider la défaite ottomane de 1918. C’est avec l’accession au pouvoir en 2002 d’un parti qui se dit islamiste et progressiste, l’AKP, que le pays a réinvesti son environnement géographique immédiat, jusqu’à poser en nouvelle puissance régionale. Mais la crise syrienne complique les ambitions turques. * **La Turquie entre Est et Ouest : un système d’alliances à géométrie variable** Mardi 15 février à 14h15 Membre de l’OTAN depuis 1952, candidat pour adhérer à l’Union européenne depuis 2005, la Turquie est généralement considérée comme un allié de l’Occident. Pourtant ses rapports historiques avec les Etats-Unis et l’Europe restent ambivalents et ont connu récemment des phases de tension aiguë. Entre la tentation de se rapprocher de la Russie pour maîtriser la crise syrienne, et l’ouverture vers la Chine pour sécuriser son avenir économique, la Turquie se voit en pays pivot.

A l’unité 4,20€/1€ tarif réduit (demandeur d’emploi, non imposable) – Cycle 25,2€/6€ tarif réduit (demandeur d’emploi, non imposable)

Par Bernard Hourcade, Fatiha Dazi-Heni et Dorothée Schmid

Salle de conférences du Potager du Dauphin 15, rue de Porto-Riche 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-11T14:15:00 2022-01-11T15:45:00;2022-01-18T14:15:00 2022-01-18T15:45:00;2022-01-25T14:15:00 2022-01-25T15:45:00;2022-02-01T14:15:00 2022-02-01T15:45:00;2022-02-08T14:15:00 2022-02-08T15:45:00;2022-02-15T14:15:00 2022-02-15T15:45:00