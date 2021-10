Université Auguste-Rodin | CYCLE GÉOPOLITIQUE D’UN MONDE ÉCLATÉ II Salle de conférences du Potager du Dauphin, 23 novembre 2021, Meudon.

Université Auguste-Rodin | CYCLE GÉOPOLITIQUE D’UN MONDE ÉCLATÉ II

du mardi 23 novembre au mardi 30 novembre à Salle de conférences du Potager du Dauphin

### GÉOPOLITIQUE D’UN MONDE ÉCLATÉ II * **Les GAFAM sont-ils des acteurs géopolitiques ?** Mardi 23 novembre – 9h45 L’omniprésence des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) dans nos vies font de ces firmes californiennes des acteurs de plus en plus puissants sur la scène internationale. En quoi consiste le discours des GAFAM, quelles sont leurs ambitions ? * **La bataille géopolitique pour l’intelligence artificielle** Mardi 30 novembre – 9h45 Le développement des technologies d’intelligence artificielle suscite la convoitise des grandes puissances, Chine et États-Unis en tête, et celle des géants du numérique, qui captent l’essentiel des ressources financières et humaines pour sa maîtrise. Quels sont les jeux des puissances internationales qui se déploient dans l’intelligence.

4,20€/1€ tarif réduit (demandeur d’emploi, non imposable) à l’unité – cycle 8,40€/2€ tarif réduit (demandeur d’emploi, non imposable)

Par Julien Nocetti, chercheur associé à l’IFRI (Institut Français des Relations Internationales) et enseignant-chercheur aux Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan

Salle de conférences du Potager du Dauphin 15, rue de Porto-Riche 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-23T09:45:00 2021-11-23T11:15:00;2021-11-30T09:45:00 2021-11-30T11:15:00