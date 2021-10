Université Auguste-Rodin | CYCLE D’UN MONDE A L’AUTRE : CHATEAUBRIAND GRAND TEMOIN Salle de conférences du Potager du Dauphin, 9 novembre 2021, Meudon.

### D’UN MONDE A L’AUTRE : CHATEAUBRIAND GRAND TEMOIN * **Quand la silhouette de Napoléon inspire Chateaubriand** Mardi 9 novembre – 14h15 La silhouette de l’Empereur ne se résume pas seulement à un bicorne et à une main dans le gilet. C’est au contraire la France qui s’incarne dans ses portraits. Cette évolution picturale a même influencé Chateaubriand dans sa représentation, et notamment dans le portrait peint par Girodet. * **Le sacre de Napoléon, d’un monde à l’autre** Mardi 16 novembre – 14h15 La cérémonie du sacre de Napoléon, offerte au public parisien et immortalisée par le peintre David, a cherché à concilier trois discours politiques apparemment contradictoires : prolonger le pouvoir de Charlemagne, adapter l’héritage des rois de France et renouveler le régime républicain. * **Napoléon et l’Europe** Mardi 23 novembre – 14h15 Napoléon a eu une attitude vis-à-vis de l’Europe d’une grande complexité. Admirateur de Charlemagne et cherchant à retrouver une unité perdue, il a d’abord été un protecteur attentif des peuples afin de contrecarrer la puissance dominante des Alliés (Prusse, Autriche, Angleterre, Russie). Quel est le bilan de cette époque impériale pour l’Europe ? _Dominique Vibrac, Docteur en histoire de la Philosophie_ * **Un témoin privilégié : Chateaubriand, amoureux inlassable des femmes et de lui-même** Mardi 30 novembre – 14h15 Louis XVIII disait de Chateaubriand : « Il verrait loin s’il ne se mettait toujours devant », et « tout en se mettant souvent devant, il voit au travers »… * **Entre révolution et restauration : une histoire inamovible ?** Mardi 7 décembre – 14h15 Un “siècle” : une vie. De 1768 à 1848, c’est le monde qui change, mais se transforme-t-il réellement ou augure-t-il d’un éternel retour ?

4,20€/1€ (demandeur d’emploi, non imposable) -à l’unité – cycle 21€/5€ tarif réduit (demandeur d’emploi, non imposable)-

Par David Chanteranne, historien et historien de l’art, journaliste et écrivain, rédacteur en chef de plusieurs magazines d’histoire et spécialiste du Premier Empire

Salle de conférences du Potager du Dauphin 15, rue de Porto-Riche 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine



2021-11-09T14:15:00 2021-11-09T15:45:00;2021-11-16T14:15:00 2021-11-16T15:45:00;2021-11-23T14:15:00 2021-11-23T15:45:00;2021-11-30T14:15:00 2021-11-30T15:45:00;2021-12-07T14:15:00 2021-12-07T15:45:00